Tony Colombo cambia look e si ispira a Bob Marley. Già da alcune settimane infatti, il cantante neomelodico ha cominciato a mostrare la sua nuova acconciuatura sui social. L’ultimo scatto, l’unico al momento presente sul profilo Instagram di Tony Colombo, lo vede in posa su una moto rossa con la didascalia: “Siete pronti? Ditelo nei commenti!”.

Se colleghi come Ntò o Francesco Da Vinci non hanno fatto mancare il proprio apprezzamento, le treccine lunghe dell’artista non hanno convinto tutti i suoi followers. “Onestamente non ti sta bene questo stile, ti penalizza parecchio” o anche “la tua voce è perfetta, ma i barbieri stanno aperti”, scrivono alcune fan.

Tanti altri, invece, sono rimasti paicevolmente colpiti dal cambio look di Tony Colombo. Una fan scrive: “Ma quanto sei bello?”, e ancora “sei una persona meravigliosa”. Ad ogni modo, gli oltre 700mila seguaci del cantnate si sono ormai abituati alla sua nuova acconciatura.

Tony Colombo dice addio alle scene musicali con “L’ultimo”

Tony Colombo dice addio alle scene musicali. Con “L’ultimo” (il nome del disco che uscirà a fine maggio) infatti, il cantante neomelodico si ritirerà definitivamente. In una lunga intervista rilasciata circa un mese fa a Optimagazine, l’artista siciliano ha parlato a 360 gradi del suo futuro: “La musica è un grande dono, nessuno potrà mai togliermela. La farò in modo diverso: canterò accompagnandomi al pianoforte per la mia famiglia, continuerò a scrivere canzoni e a raccontarmi nei miei testi, ma a fine maggio dirò addio alle scene musicali”.

Insomma, il dado è tratto e non si torna più indietro: Tony Colombo chiude la sua carriera pubblica con “L’Ultimo”. Si tratta del suo 27esimo disco, un doppio CD con i suoi 14 più grandi successi e 14 brani inediti, tra i quali i tre singoli “Bella”, “Segretamente”, “Nun se fa” e il prossimo singolo di lancio del doppio album, la canzone “Morena” cantata in coppia con Francesco Da Vinci.

Tony Colombo: “Sarà davvero il mio ultimo album”

“L’ultimo” sarà davvero “l’ultimo album della mia carriera – racconta Tony Colombo nell’intervista – perché oggi non si parla più solo di musica, ma della mia vita privata e di gossip. Si parla di tutto tranne che di musica. Canto da quasi trent’anni, da 15 ho vissuto grandi soddisfazioni professionali e negli ultimi cinque la mia vita si è arricchita di gioie personali e artistiche incredibili. Ho incontrato tre persone straordinarie lungo il mio cammino, tre persone che sento ‘amiche’: Fabrizio Frizzi, Milly Carlucci e Barbara D’Urso. Ma ho vissuto anche grandi dolori, dispiaceri. Ho voluto raccontare questi ultimi anni così intensi nelle mie nuove quattordici canzoni; il sottotitolo del disco potrebbe essere ‘I migliori cinque anni della mia vita’!”.

L’intervista completa sul sito di Optimagazine.