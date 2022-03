“Rispetta il mio passato, non me lo rinfacciare più”, gli sms tra Tony Colombo e Tina Rispoli

Nell’ultima ordinanza del Tribunale del Riesame di Napoli i giudici sostengono che i soldi ‘generosamente’ elargiti da Tina Rispoli in favore di Tony Colombo, suo attuale marito, proverrebbero dai traffici illeciti di Gaetano Marino. Circostanza che sarebbe confermata anche dalle dichiarazioni di due collaboratori di giustizia Antonio Accurso e Gianluca Giugliano. «Emergeva la corresponsione di somme di denaro da parte di Tina Rispoli e Gaetano Marino, risalenti al periodo antecedente l’omicidio, in favore di Colombo Antonino, da questi li impiegava per organizzare concerti e nell’attività discografica», scrivono i giudici nel provvedimento.

In una serie di sms risalenti al 2019, Tony Colombo però biasimava aspramente la donna per l’appartenenza alla storica famiglia criminale. I due avrebbero avuto un acceso diverbio tant’è che la donna scriveva al cantante neomelodico: «Io con te non ci torno più… Tu non puoi rinfacciare sempre il mio passato“.

Ciò determinò la dura risposta di Tina: “Io non voglio essere rinfacciata più il mio passato perché non è colpa mia se ho un passato sofferto!!! Rispetta il mio passato perché è grazie a quel passato se oggi tu hai una posizione anzi noi… Io ti ho salvato la vita».

RISPOLI E COLOMBO ERANO SOCI IN AFFARI

Tina Rispoli ricorda a Tony Colombo che prima del matrimonio, erano soci in affari ma, nella foga della discussione la donna, evidentemente colpita nell’orgoglio, ricorda al cantante come i soldi investiti per la sua carriera musicale da lei e dall’ex marito, provengono dalla famiglia da lui denigrata. «Io ti ho sempre rispettato noi prima di essere marito e moglie siamo soci non te lo dimenticare!!! … Io ho investito i soldi dei miei figli e se ti chiedo qualcosa è perché è un mio diritto tu invece la prendi come un’offesa».

IL DEBITO DI TONY COLOMBO

I giudici del Tribunale scrivono nell’ordinanza che l’importo del debito che Colombo ha accumulato negli anni. Prima nei confronti del Gaetano Marino e poi nei della Rispoli, ammonterebbe a oltre 80mila euro. Una frase contenuta in un messaggio vocale inviato da Tina Rispoli al cantante potrebbe potrebbe ricostruire il rapporto di forza tra i due. «Non ti scordare Tony a sor non te le scordare questa nota che ti ho mandato adesso Tony. Ascoltatela ogni tanto non te la scordare più hai capito Tony tu oggi sei Tony Colombo ma non sei Tony Colombo tu oggi sei Tony Colombo Rispoli. Ok perché tu oggi devi ringraziare me e tutta la mia famiglia se oggi sei quel che sei».

IL PATRIMONIO DELLA FAMIGLIA RISPOLI

Inoltre nell’ordinanza i giudici del Riesame scrivono. «Da circa sei anni, ossia dal 2012, l’avveduto Colombo non fa che gestire l’intero patrimonio della famiglia Rispoli Marino (le sue scarse entrate non giustificano affatto le possidenze ed il tenore di vita). Patrimonio che deriva ovviamente dalle attività illecite del capofamiglia Marino Gaetano e che Colombo reimpiega, investendolo in attività lecite…».

IL PROVVEDIMENTO SU TINA RISPOLI

Il Tribunale del riesame di Napoli, ha rigettato l’appello avanzato dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli, nei confronti di Tina Rispoli. Era finalizzato ad ottenere la misura cautelare in carcere in ordine alla contestazione ex art 416 bis, per assoluta mancanza dei gravi indizi di colpevolezza.

I giudici evidenziano che non ci sono prove per ritenere Tina Rispoli parte del clan che era stato guidato da Gaetano Marino. Dopo la morte dell’ex marito, ucciso in un agguato nel 2012 a Terracina, la donna era stata messa ai margini dal clan. Infatti non era direttamente coinvolta in attività illecite.