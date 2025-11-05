Topi, rifiuti e clochard all’esterno dell’ospedale Cardarelli: “E’ una vergogna”

PUBBLICITÀ

Topi, rifiuti e clochard all’esterno dell’ospedale Cardarelli. Arriva la denuncia da parte del presidente del consiglio comunale sul degrado dell’area verde antistante il Pronto Soccorso dell’Ospedale Cardarelli: “Si segnala la presenza stabile di persone senza fissa dimora, che utilizzano gli spazi pubblici come giaciglio e luogo di bivacco, con conseguente accumulo di rifiuti che determina una condizione di degrado igienico-sanitario. Ad aggravare la situazione, cittadini riferiscono la presenza di topi che fuoriescono dal terreno delle aiuole anche nelle ore diurne.

Trattandosi di una zona di accesso a una struttura sanitaria, destinata all’accoglienza e al soccorso di persone ammalate o in condizioni di fragilità, la situazione descritta appare incompatibile con i requisiti minimi di decoro, sicurezza e igiene pubblica. Pertanto, si chiede con urgenza intervento di bonifica e pulizia straordinaria delle aree verdi interessate, un coordinamento con i servizi sociali e le autorità competenti per garantire, ove possibile, assistenza e soluzioni adeguate alle persone senza fissa dimora presenti ed infine l’attivazione di presidio di vigilanza e controllo continuo, al fine di prevenire nuovi insediamenti abusivi”