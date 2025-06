PUBBLICITÀ

Scontro tra clan di camorra, doppio arresto dopo la stesa. Nell’ambito di attività di indagine diretta da questa Procura della Repubblica, la Squadra Mobile della Questura di Napoli e il Commissariato PS di Torre Annunziata, in data odierna, hanno eseguito una ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di una persona gravemente indiziata -in concorso con un minorenne- dei reati di detenzione e porto illegali di armi da fuoco nonché di pubblica intimidazione con uso di armi, delitti aggravati dal metodo mafioso.

In particolare, il giorno 9 marzo 2025, l’indagato avrebbe esploso diversi colpi d’arma da fuoco in Torre Annunziata, in pieno centro cittadino, di mattina, nonostante la presenza di pedoni e automobilisti. L’azione si inserirebbe nell’ambito dei conflitti in atto nella zona tra opposti clan camorristici. Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cu sono ammessi mezzi di impugnazione e il destinatario della stessa è persona sottoposta alle indagini e, quindi, presunta innocente fino a sentenza definitiva.

