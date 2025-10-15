Traffico di droga in tre regioni, raffica di assoluzioni per i Contini

PUBBLICITÀ

Un vasto traffico che avrebbe avuto la ‘regia’ del clan Contini. Si è concluso oggi il processo che vedeva alla sbarra diversi esponenti del gruppo del Vasto-Arenaccia che avrebbero imbastito un fiorente traffico tra Marche, Lazio e Abruzzo. Il blitz scattò nel 2018 quando furono eseguite 11 ordinanze di custodia cautelare emesse dal gip del tribunale dell’Aquila su richiesta della locale Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di altrettanti indagati ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti in concorso, detenzione illegale di armi e munizioni.

Il traffico fu scoperto seguendo le tracce lasciate da Umberto Schettino, ras ben agganciato con i gruppi di Secondigliano. Al termine del processo spiccano le assoluzioni di Carmine Botta (difeso dall’avvocato Giuseppe Perfetto e dall’avvocato Giuseppe Ricciulli, per Botta erano stati chiesti addirittura 18 anni e quattro mesi), Nicola Rullo (difeso dall’avvocato Alfredo Durante), Gaetano Attardo (difeso da Giuseppe Perfetto), Gaetano Fruguglietti, Vincenzo Capozzoli (difeso da Claudio Davino e da Alfredo Durante), Ciro Toscano e Leonardo Ortensi. Condanna a 20 anni per Umberto Schettino, 7 anni Daniele Malafronte, 8 anni Francesca Di Cristo, 7 anni Marco Basso, 5 anni Ferdinando e Domenico Marasca.

