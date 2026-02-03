PUBBLICITÀ
HomeCronacaTragedia a Sarno, reagisce al colpo nella sua salumeria e viene colpito...
Cronaca

Tragedia a Sarno, reagisce al colpo nella sua salumeria e viene colpito a morte

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Tragedia a Sarno, reagisce al colpo nella sua salumeria e viene colpito a morte
Tragedia a Sarno, reagisce al colpo nella sua salumeria e viene colpito a morte
PUBBLICITÀ

Il rapinatore, armato di coltello, ha fatto irruzione intorno alla mezzanotte di oggi, 3 febbraio, nella salumeria che stava chiudendo, nella zona Cappella Vecchia a Sarno, in provincia di Salerno.

Gaetano Russo, 61 anni, il titolare del negozio, stava facendo le ultime pulizie prima di rientrare a casa dopo una lunga giornata di lavoro.

PUBBLICITÀ

Era solo, peraltro non c’era gente in strada e gli altri esercizi commerciali avevano già da tempo abbassato le saracinesche. Per questo il rapinatore aveva deciso di agire.

Tragedia a Sarno, reagisce al colpo nella sua salumeria e viene colpito a morte

Gaetano Russo ha cercato di reagire, ha tentato di allontanare il criminale: un 34enne del posto. Ma è stato colpito da diverse coltellate. Alcune mortali. Il salumiere è caduto vicino al bancone del suo negozio, senza vita e in un lago di sangue.

Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno avvertito la polizia. Il commissariato non è lontano, una pattuglia è arrivata in pochi istanti.

Il rapinatore non è però fuggito. Anzi, si è barricato all’interno della salumeria. Gli agenti hanno dovuto sfondare la porta di vetro d’ingresso del negozio e fare irruzione per bloccarlo e ammanettarlo. L’uomo è stato arrestato e immediatamente trasferito in carcere.

Il negozio è stato transennato mentre per tutta la notte la Scientifica ha effettuato i rilievi.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati