Il rapinatore, armato di coltello, ha fatto irruzione intorno alla mezzanotte di oggi, 3 febbraio, nella salumeria che stava chiudendo, nella zona Cappella Vecchia a Sarno, in provincia di Salerno.

Gaetano Russo, 61 anni, il titolare del negozio, stava facendo le ultime pulizie prima di rientrare a casa dopo una lunga giornata di lavoro.

Era solo, peraltro non c’era gente in strada e gli altri esercizi commerciali avevano già da tempo abbassato le saracinesche. Per questo il rapinatore aveva deciso di agire.

Tragedia a Sarno, reagisce al colpo nella sua salumeria e viene colpito a morte

Gaetano Russo ha cercato di reagire, ha tentato di allontanare il criminale: un 34enne del posto. Ma è stato colpito da diverse coltellate. Alcune mortali. Il salumiere è caduto vicino al bancone del suo negozio, senza vita e in un lago di sangue.

Le urla hanno richiamato l’attenzione di alcuni residenti della zona, che hanno avvertito la polizia. Il commissariato non è lontano, una pattuglia è arrivata in pochi istanti.

Il rapinatore non è però fuggito. Anzi, si è barricato all’interno della salumeria. Gli agenti hanno dovuto sfondare la porta di vetro d’ingresso del negozio e fare irruzione per bloccarlo e ammanettarlo. L’uomo è stato arrestato e immediatamente trasferito in carcere.

Il negozio è stato transennato mentre per tutta la notte la Scientifica ha effettuato i rilievi.