Tragedia famigliare nella notte a Treviglio, in provincia di Bergamo. Una ragazzina di 15 anni al culmine di una lite con la madre, le ha sferrato una coltellata e l’ha uccisa. Intorno alle 22 i carabinieri sono intervenuti in pieno centro storico in via Butinone al civico 12, chiamati dalla stessa ragazza che al telefono ha detto «Ho bisogno di aiuto, ho fatto del male alla mamma». I militari sono giunti subito sul posto e si sono trovati di fronte a una scena straziante. La donna, Manuela Guerini di 43 anni, giaceva a terra esanime. Per lei non c’è stato nulla da fare, il colpo inferto con un coltello dalla figlia è stato letale. I soccorritori non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

La 15enne in evidente stato di shock è stata portata nella caserma dei Carabinieri di Treviglio e poi in una comunità protetta della zona, mentre il corpo della donna è stato composto nella camera mortuaria dell’ospedale Papa Giovanni di Bergamo dove nei prossimi giorni verrà effettuata l’autopsia. Madre e figlia vivevano sole nell’appartamento in cui si è consumata la tragedia che fa parte di un’edificio a corte dove vivono altre sei famiglie. La donna lavorava come impiegata in uno studio commercialista di Treviglio.

La lite sarebbe nata da un futile motivo, una discussione come tante tra una madre e una figlia adolescente. La 15enne avrebbe rilasciato dichiarazioni spontanee agli inquirenti nella notte, raccontando che la lite sarebbe scaturita dal rimprovero della madre per un lavoro di casa non eseguito, ne sarebbe scaturito un acceso diverbio verbale. A quel punto la 15enne avrebbe preso un coltello in cucina solo per spaventarla, poi invece, si è consumata la tragedia. Un vicino di casa e la proprietaria di un bar che conoscevano le due donne, le descrivono come due persone solari, simpatiche e gentili. Nulla faceva presagire un epilogo così tragico.