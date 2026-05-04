Tragedia in Cilento, uomo trovato senza vita in un kayak ribaltato

I Vigili del Fuoco del distaccamento di Agropoli sono intervenuti per un’operazione di soccorso a persona nel territorio del Comune di Capaccio, precisamente in località Via SRexSS166, Via Sandro Pertini.
Giunto sul luogo delle operazioni, il personale dei Vigili del Fuoco ha purtroppo rinvenuto il corpo esanime di un individuo all’interno di un kayak, trovato ribaltato nelle acque del fiume.
Le operazioni di recupero della salma sono state effettuate dalla squadra fluviale, già operativa sul posto al momento del ritrovamento. Sono in corso gli accertamenti del caso per stabilire le dinamiche del tragico evento.