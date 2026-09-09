Tragedia in Italia, bimba di 14 mesi muore soffocata nella culla dal rigurgito

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Tragedia a Lula, nel Nuorese, dove una bambina di appena 14 mesi è morta nella sua abitazione. L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di martedì 8 settembre. Secondo una prima ricostruzione, la piccola aveva appena mangiato e si era poi addormentata. La madre l’aveva quindi sistemata nella culla. Alcune ore più tardi, però, i genitori l’hanno trovata priva di vita e hanno immediatamente dato l’allarme.

I sanitari del 118 sono arrivati rapidamente nell’abitazione e hanno tentato a lungo di rianimare la bambina, ma ogni intervento si è rivelato purtroppo inutile. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un soffocamento provocato da un rigurgito, ma saranno gli accertamenti disposti dall’autorità giudiziaria a chiarire le cause esatte del decesso.

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La salma è stata sequestrata e trasferita all’ospedale Brotzu di Cagliari, dove saranno effettuati ulteriori esami. Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri. Al momento gli investigatori non avrebbero rilevato elementi che facciano pensare a responsabilità diverse da una tragica fatalità.