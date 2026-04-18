Tragedia in via dei Mille a Napoli, Ciro muore durante i lavori in gioielleria

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Tragedia nella mattinata nel quartiere Chiaia, a Napoli, dove un uomo ha perso la vita all’interno di un negozio in via dei Mille, attualmente interessato da lavori di ristrutturazione. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe un operaio, ma restano ancora da chiarire le cause del decesso: non si esclude né un incidente sul lavoro né un improvviso malore.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato e il personale sanitario del 118, che non ha potuto fare altro che constatare il decesso. Presenti anche gli specialisti della Scientifica, impegnati nei rilievi per ricostruire con precisione quanto accaduto. Le indagini sono in corso.

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L’AGGIORNAMENTO

Si tratta di Ciro Mennella, 46enne originario di San Gennaro Vesuviano. Secondo le prime informazioni era impegnato in un intervento di ristrutturazione in una nota gioielleria. Ancora da chiarire la dinamica di quanto avvenuto. Sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia Locale di Napoli, coordinati dal Comandante Ciro Esposito, l’ispettorato del Lavoro, l’ambulanza del 118 e il pm di turno, che ha disposto l’autopsia.

Le indagini sono state poi affidate alla Polizia di Stato, presente al momento sul posto con la scientifica. Non è chiaro se l’uomo sia caduto da una scala, oppure si sia sentito male. Saranno eventuali accertamenti a chiarire cosa sia avvenuto.