Tragedia stradale al Vomero, uomo indagato per la morte di un 93enne

È stato denunciato per omicidio stradale l’uomo di 80 anni che il 7 novembre scorso ha investito una coppia di anziani sulle strisce pedonali di via Simone Martini, al Vomero. Nell’impatto è rimasto gravemente ferito un 93enne, poi deceduto ieri all’ospedale Cardarelli dopo giorni di agonia. La moglie, 88 anni, è tuttora ricoverata al Fatebenefratelli di Posillipo in condizioni gravi ma stabili.

Secondo la ricostruzione della Polizia Municipale, la coppia stava attraversando regolarmente la strada quando l’auto, guidata dall’anziano automobilista, li ha travolti senza riuscire a frenare in tempo. L’impatto è stato violento: il 93enne ha riportato una frattura del femore con recisione dell’arteria femorale, lesioni che si sono rivelate fatali nonostante i tentativi dei medici di salvarlo.

L’investitore si è fermato subito dopo l’incidente, visibilmente sotto shock, e ha prestato i primi soccorsi. Un gesto che non attenua però la gravità dell’accaduto. L’uomo è ora indagato per omicidio stradale, mentre la Procura valuterà nelle prossime ore eventuali ulteriori responsabilità.