Tragedia sulla spiaggia di Ischitella, Michele muore per salvare il figlio in acqua

Una terribile tragedia quella che si è consumata sul Litorale Domitio, dove un uomo di 62 anni – Michele il suo nome – ha perso la vita nella giornata di ieri per salvare il figlio disabile dall’annegamento. Scene strazianti quelle a cui hanno assistito i bagnanti sulla spiaggia di Ischitella. L’uomo si sarebbe gettato in acqua per provare ad aiutare il figlio, che in quel momento era in pericolo. Lo sforzo, purtroppo, è però costato caro al cuore del 62enne, provato già da alcuni problemi regressi. A riportare la notizia è Edizione Caserta.

Colto da un malore, Michele ha perso la vita davanti agli occhi dei bagnanti. Inutili i tentativi di soccorso dei soccorsi del 118, che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.