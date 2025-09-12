Tragico incidente a Capri, muore dopo la caduta nel dirupo

PUBBLICITÀ

Tragico incidente a Capri, dove un 38enne è morto a seguito della caduta in un dirupo in zona punta “Cannone”.

Sul posto sono intervenuti gli specialisti del Soccorso Alpino Speleologico (CNSAS) ma, quando ha raggiunto l’uomo, il medico ha solo potuto constatarne il decesso. Al termine delle operazioni il magistrato ha autorizzato il trasferimento della salma per procedere con i funerali.

È accaduto nella giornata di oggi, venerdì 12 settembre. Si tratta di un uomo residente in zona: restano da accertare i motivi della caduta. Il corpo è rimasto bloccato in un’area difficilmente raggiungibile, sul fondo del dirupo. I primi ad arrivare sono stati gli agenti della Polizia Municipale che, viste le condizioni, hanno richiesto l’intervento del Soccorso Alpino. Per raggiungere il punto è stato usato l’elicottero ed il medicato è stato calato con un verricello.

Presumibilmente il 38enne è morto sul colpo per le ferite riportate. Alle operazioni hanno partecipato i Vigili del Fuoco. La salma è stata trasferita in barella e calata verso valle, dove è stata consegnata ai servizi funebri.