Tragico incidente auto contro bus, Norma muore a 27 anni

Una nuova tragedia della strada si è consumata a Roma nelle prime ore di lunedì 22 dicembre. A perdere la vita è stata Norma Meneke, 27 anni, giovane madre di due bambini di 5 e 3 anni. L’incidente è avvenuto intorno alle 5.30 in viale dei Romagnoli, all’altezza di via Andrea da Garessio, nel tratto compreso tra Acilia e Dragoncello. La vittima era alla guida di una Fiat 500 e viaggiava insieme a un’amica di 26 anni, ora ricoverata in codice rosso all’ospedale Grassi di Ostia. Nell’impatto è rimasto ferito anche il conducente dell’autobus Atac coinvolto nello scontro, trasportato in ospedale ma non in pericolo di vita.

Norma Jeanne Beale Meneke, questo il suo nome completo, era nata in Italia da genitori originari della Costa d’Avorio. Aveva studiato a Fiumicino, presso l’istituto Paolo Baffi, e a soli 22 anni era diventata madre per la prima volta. Successivamente aveva iniziato a lavorare, dividendosi tra Ostia, Dragoncello e Fiumicino, zone che frequentava abitualmente e dove era molto conosciuta. Sui social condivideva spesso momenti della sua vita quotidiana, tra cui fotografie con l’amica che si trovava con lei in auto al momento dell’incidente. Amava i tatuaggi, di cui ne portava diversi sul corpo.

Secondo una prima ricostruzione, le due giovani stavano rientrando a casa dopo aver trascorso la serata fuori. Per cause ancora da chiarire, la Fiat 500 si è scontrata frontalmente con un autobus Atac della linea 04B, che procedeva in direzione opposta. L’impatto, avvenuto a velocità sostenuta, è stato estremamente violento: il bus ha riportato danni sul lato del conducente, mentre l’auto è andata completamente distrutta nella parte anteriore, finendo poi fuori carreggiata.

Per Norma Meneke non c’è stato nulla da fare. Le forze dell’ordine hanno sequestrato entrambi i mezzi e avviato le indagini per omicidio stradale. L’area non è coperta da sistemi di videosorveglianza, rendendo più complessa la ricostruzione dell’esatta dinamica dell’incidente. La città di Roma si stringe intanto attorno ai familiari della giovane mamma, vittima dell’ennesima tragedia sulle strade della Capitale.