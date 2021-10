È morto sabato sera in un incidente stradale l’imprenditore vitivinicolo Michele Barulli, 33 anni, titolare dell’azienda agricola Fabiana. Lo schianto è avvenuto sulla San Giorgio Jonico-Pulsano, nella provincia di Taranto. L’uomo, secondo una prima ricostruzione, era in sella a una moto quando si è scontrato con una Fiat Punto ed è caduto sull’asfalto venendo travolto da un’altra vettura che sopraggiungeva nel senso opposto. All’arrivo del 118 il motociclista, a quanto si apprende, era già morto. I carabinieri hanno compiuto i rilievi sul posto per stabilire la dinamica dell’ incidente e accertare le responsabilità.

