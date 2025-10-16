PUBBLICITÀ
Tragico schianto in moto sulla statale in Costiera, Gianni muore durante il ricovero in ospedale

Di Nicola Avolio
Ha avuto un tragico epilogo il grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di domenica scorsa, 12 ottobre, lungo la statale 163 «Amalfitana», nei pressi dell’abitato di Positano.

Tre i feriti. A riportare la peggio un motociclista. Dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti in transito, i tre sono stati soccorsi sul posto prima da alcuni passanti e poi dai sanitari di un’ambulanza del 118.

I primi due sono stati, quindi, trasportati al presidio sanitario Castiglione di Ravello. Le condizioni del terzo, invece, sono subito apparse più preoccupanti, tanto che è stato richiesto l’intervento di un elicottero.

Il velivolo dedicato alle emergenze si è occupato del trasferimento in tempi rapidi del ferito in codice rosso presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, meglio attrezzato per prestare le cure del caso.

Nonostante l’immediatezza dei soccorsi l’uomo, Gianni Belnome dentista di Piano di Sorrento, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. La morte è sopraggiunta durante la scorsa notte. La donna che era in moto con lui ha riportato diverse fratture ad una gamba.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.

Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

