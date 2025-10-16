PUBBLICITÀ

Ha avuto un tragico epilogo il grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di domenica scorsa, 12 ottobre, lungo la statale 163 «Amalfitana», nei pressi dell’abitato di Positano.

Tre i feriti. A riportare la peggio un motociclista. Dopo l’allarme lanciato dagli automobilisti in transito, i tre sono stati soccorsi sul posto prima da alcuni passanti e poi dai sanitari di un’ambulanza del 118.

Tragico schianto in moto sulla statale in Costiera, Gianni muore durante il ricovero in ospedale

I primi due sono stati, quindi, trasportati al presidio sanitario Castiglione di Ravello. Le condizioni del terzo, invece, sono subito apparse più preoccupanti, tanto che è stato richiesto l’intervento di un elicottero.

Il velivolo dedicato alle emergenze si è occupato del trasferimento in tempi rapidi del ferito in codice rosso presso l’ospedale Ruggi d’Aragona di Salerno, meglio attrezzato per prestare le cure del caso.

Nonostante l’immediatezza dei soccorsi l’uomo, Gianni Belnome dentista di Piano di Sorrento, è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nello schianto. La morte è sopraggiunta durante la scorsa notte. La donna che era in moto con lui ha riportato diverse fratture ad una gamba.

Sono in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine per stabilire l’esatta dinamica dell’accaduto.