Tragico scontro auto-moto, per Antonio non c’è stato nulla da fare: muore a 31 anni

Una terribile tragedia ha colpito la comunità di Policoro e Scanzano Jonico, in provincia di Matera, per la morto di Antonio Pellitta. Il 31enne è deceduto nel pomeriggio di ieri dopo il tragico incidente avvenuto mentre era a bordo della sua moto,

Il centauro, per cause ancora da accertare, poco prima delle ore 18.00, si è scontrato frontalmente con un’autovettura. Nonostante il tempestivo intervento dei sanitari del “118 Basilicata Soccorso”, per l’uomo, come si legge su robexnews.it, non c’è stato nulla da fare.