Trans e prostituzione fuori al cimitero di Melito, i residenti: “Ora basta, i bimbi vedono tutto”

Sesso a pagamento nei pressi del cimitero di Melito sotto gli occhi di passanti e bambini. È quanto denunciano alcuni residenti dell’area di corso Europa, indignati per quanto visto in diverse occasioni nell’arteria dove si trova l’ossario cittadino, il Liceo Immanuel Kant e alcune altre attività oltre che a diversi condomini.

Una persona residente in zona, anonimamente, dice al nostro sito: «Ogni giorno c’è un transessuale che si prostituisce sotto gli occhi di tutti, in una zona dove abitano numerose famiglie e bambini. Questo stato di cose è inaccettabile».

Il tema della prostituzione anche nell’area melitese in realtà risale nel tempo. Sulla vicina Circumvallazione Esterna, raggiungibile facilmente dall’arteria dove sorge il cimitero, in passato c’era chi si prostituiva soprattutto di sera creando un viavai di clienti in auto.

Tanti anni fa una persona trans fu segnalata nei pressi del mercato ortofrutticolo di Melito. La malcapitata fu anche oggetto di una violenta aggressione e venne addirittura data alle fiamme.