Travolge auto con la betoniera in Tangenziale a Napoli e scappa, conducente rintracciato e denunciato

Di Nicola Avolio
Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato di Napoli ha denunciato un 53enne di Sassari per omissione di soccorso.

In particolare, lo scorso 12 settembre, sulla Tangenziale di Napoli, nei pressi dell’uscita di Corso Malta, il conducente di una betoniera si era scontrato con un’autovettura causando il ferimento di una passeggera che era stata poi soccorsa e ricoverata presso l’ospedale “Cardarelli”.

Dopo l’urto, il conducente della betoniera era fuggito dirigendosi verso il porto di Napoli e si sera imbarcato, la sera stessa, su un traghetto per Cagliari, sottraendosi ai controlli e ai soccorsi.

Gli agenti della Polizia Stradale di Fuorigrotta, grazie alle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno rintracciato e denunciato il 53enne che è stato sanzionato amministrativamente. Inoltre, allo stesso, sono stati decurtati 14 punti dalla patente di guida per sorpasso vietato e manovra pericolosa.

