Trema la terra a Napoli e provincia, tre scosse in 3 minuti: le magnitudo

Tre scosse di terremoto sono state registrate nella tarda mattinata nell’area dei Campi Flegrei, avvertite distintamente anche in diversi quartieri di Napoli e in numerosi comuni della provincia. La più forte si è verificata alle 11.19, con una magnitudo di 3.5 e ipocentro a circa 2,7 chilometri di profondità. Subito dopo sono stati rilevati altri due eventi: una scossa alle 11.20 di magnitudo 1.2 e una terza alle 11.22 di magnitudo 2.3.

Il movimento tellurico è stato percepito in particolare nell’area nord della provincia, tra Giugliano, Marano e Mugnano, ma anche nei quartieri occidentali di Napoli come Bagnoli e Fuorigrotta, fino a Pozzuoli. Le scosse rientrano nel fenomeno bradisismico che interessa l’area flegrea e sono monitorate costantemente dagli esperti.

