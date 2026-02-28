PUBBLICITÀ
HomeCronacaTrema la terra a Napoli e provincia, tre scosse in 3 minuti:...
CronacaCronaca locale

Trema la terra a Napoli e provincia, tre scosse in 3 minuti: le magnitudo

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
Trema la terra a Napoli e provincia, tre scosse in 3 minuti: le magnitudo
Trema la terra a Napoli e provincia, tre scosse in 3 minuti: le magnitudo
PUBBLICITÀ

Tre scosse di terremoto sono state registrate nella tarda mattinata nell’area dei Campi Flegrei, avvertite distintamente anche in diversi quartieri di Napoli e in numerosi comuni della provincia. La più forte si è verificata alle 11.19, con una magnitudo di 3.5 e ipocentro a circa 2,7 chilometri di profondità. Subito dopo sono stati rilevati altri due eventi: una scossa alle 11.20 di magnitudo 1.2 e una terza alle 11.22 di magnitudo 2.3.

Il movimento tellurico è stato percepito in particolare nell’area nord della provincia, tra Giugliano, Marano e Mugnano, ma anche nei quartieri occidentali di Napoli come Bagnoli e Fuorigrotta, fino a Pozzuoli. Le scosse rientrano nel fenomeno bradisismico che interessa l’area flegrea e sono monitorate costantemente dagli esperti.

PUBBLICITÀ
PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati