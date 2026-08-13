Dalla tromba d’aria alla nuova allerta meteo in Campania, ecco dove scatta

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La Protezione Civile della Regione, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale sugli scenari meteorologici in atto e sulla loro evoluzione, ha emanato una nuova allerta meteo di colore Giallo valida dalle 13 alle 20 di oggi, giovedì 13 agosto, su tutta la Campania. Si prevedono rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità. Il quadro meteo si presenta caratterizzato da instabilità: i fenomeni temporaleschi potranno avere rapidità di evoluzione. Saranno possibili anche grandine, raffiche di vento e fulmini che potrebbero arrecare danni alle coperture e alle strutture esposte.

L’avviso emanato dal Centro Funzionale della Protezione Civile regionale e diramato ai Comuni dalla Sala Operativa Unificata (SORU) evidenzia un rischio idrogeologico con fenomeni di impatto al suolo come allagamenti, esondazioni, superamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, scorrimento delle acque nelle sedi stradali, innalzamento dei livelli idrometrici dei corsi d’acqua, caduta massi e frane dovute alla fragilità dei suoli.

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Si raccomanda alle autorità competenti di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali atte a prevenire, mitigare e contrastare i fenomeni previsti secondo le rispettive pianificazioni comunali di Protezione Civile. In ordine alle possibili raffiche di vento, si ricorda altresì alle autorità competenti di verificare la corretta tenuta del verde pubblico e delle strutture esposte alle sollecitazioni atmosferiche.

La tromba d’aria sulle spiagge napoletane e i danni nel Beneventano

Violenta tromba d’aria ha colpito l’11 luglio Napoli e provincia, danni ai lidi e bagnanti in fuga.

Ieri violento nubifragio si è abbattuto sulla città di Benevento e in altri centri della provincia causando alcuni disagi alla circolazione ma nessun ferito. “La forza di pioggia e vento poteva trasformare questo pomeriggio d’agosto in un giorno assai più triste, perché l’evento è stato di particolare virulenza“, commenta il vice sindaco Francesco De Pierro. “Abbiamo effettuato sopralluoghi e giri perlustrativi nei quartieri cittadini, insieme alla Polizia municipale e ai tecnici dei settori Ambiente e Lavori pubblici che ringrazio per l’impegno e la disponibilità – racconta –, A via Meomartini dove c’è stata la caduta di un grosso albero, la circolazione dovrebbe riprendere regolarmente nelle prossime ore. In tutta la città sono al lavoro le squadre per la rimozione di rami e arbusti: l’Asia ha prontamente messo a disposizione i propri mezzi e le isole ecologiche per poter sversare i detriti“. “Allertata anche l’Acer con le sue squadre per gli interventi di sua competenza legati ai danni materiali, in particolare – precisa De Pierro – a tetti e in qualche caso al cappotto termico, che si sono registrati nelle vie Serao, Scotellaro e Marotta“.