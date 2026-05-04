Trovato morto in un kayak capovolto nel fiume a Capaccio, identificata la vittima

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Tragedia a Capaccio Paestum, dove un turista tedesco di 72 anni ha perso la vita durante un’escursione in kayak lungo il torrente Capodifiume. L’uomo, in vacanza con la moglie in una struttura della zona, nel pomeriggio aveva deciso di seguire il corso d’acqua fino al mare, ma non ha mai fatto ritorno.

A dare l’allarme, in serata, è stata proprio la consorte, preoccupata per il mancato rientro. Sono così scattate le ricerche, andate avanti per tutta la notte con il coinvolgimento dei vigili del fuoco di Agropoli, della squadra fluviale di Salerno, dei carabinieri e della polizia municipale.

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Il corpo è stato individuato all’alba, alla foce del torrente in località Licinella: il kayak era rovesciato e al suo interno si trovava l’uomo, ormai privo di vita e con segni evidenti di ferite al volto.

Sulla vicenda indaga ora l’autorità giudiziaria. Il magistrato della Procura di Salerno ha disposto un esame esterno sulla salma per accertare se la morte sia stata provocata da un incidente durante la navigazione o da un malore improvviso.