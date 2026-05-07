Scontro tra baby gang, le accuse contro il figlio di Rita De Crescenzo

PUBBLICITÀ

Oggi la Polizia di Stato ha eseguito le Ordinanze di Applicazione della Misura Cautelare in carcere nei confronti di 7 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, dei reati di tentato omicidio, porto e detenzione armi ex artt. 2 e 4 legge n 865/67, tutti aggravati dall’art. 416 bis 1° comma c.p.

Il provvedimento cautelare compendia gli esiti delle indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica – Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli e dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Napoli e condotte dalla Squadra Mobile, in relazione al tentato omicidio, avvenuto il 26 giugno 2025 in via Rosario a Portamedina, ai danni di un giovane da parte degli odierni indagati, tre dei quali minorenni all’epoca dei fatti.

PUBBLICITÀ

Colpi esplosi in strada

Le attività d’indagine hanno consentito di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine alle condotte degli indagati che, a bordo di più motocicli, avrebbero esploso diversi colpi di arma da fuoco contro un giovane che li stava inseguendo, armato, con il proprio motociclo, ponendo in essere atti idonei e diretti in modo non equivoco a provocarne la morte, senza riuscirvi per cause indipendenti dalla loro volontà.

Il Giudice ha riconosciuto le aggravanti di aver agito in numero di cinque o più persone, avvalendosi di minori concorsi nella commissione di reati per i quali è previsto l’arresto in flagranza e avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis.1. c.p., attese le modalità esecutive e l’ampia disponibilità di armi micidiali procurate grazie al potere di approvvigionamento tipico delle organizzazioni criminali di stampo camorristico, tali da evocare nelle vittime la convinzione di trovarsi in presenza di condotte realizzate da esponenti della criminalità organizzata per l’affermazione del potere di controllo sul territorio.

In relazione al medesimo episodio, anche la persona offesa è stata sottoposta a misura cautelare con l’ordinanza eseguita in data odierna per detenzione e porto illegale di arma da fuoco, sussistendo gravi indizi di colpevolezza in ordine alla detenzione e al porto in luogo pubblico di una pistola, con l’aggravante prevista dall’art. 416 bis, primo comma, c.p.

L’accoltellamento del figlio di Rita De Cresco

L’episodio contestato è avvenuto a giugno scorso , quando ci fu uno scontro a fuoco tra il gruppo di cui faceva parte Bianco e Mario Forte, giovane del Cavone. Contro quest’ultimo il figlio di Rita De Crescenzo sparò senza ferirlo e perciò nei suoi confronti è scattata la misura cautelare. Solo per detenzione di pistola è stato arrestato anche Forte che risponde però anche di lesioni aggravate in quanto avrebbe, nel febbraio dello scorso anno, ha accoltellato lo stesso Bianco in vico Montesanto.

Durante l’esecuzione, avvenuta con il supporto dei Commissariati San Ferdinando, Montecalvario e Dante, del Reparto Prevenzione Crimine Campania, unità cinofile antidroga dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, un drone e un’unità eliportata, sono state effettuate diverse perquisizioni, durante le quali è stata rinvenuta una grossa busta contenente circa un kg di sostanza stupefacente del tipo marijuana, di cui molta già suddivisa in bustine monodose pronte per lo spaccio al dettaglio e materiale per confezionamento sequestrata a carico di uno degli indagati che, all’arrivo degli operatori di polizia aveva tentato di disfarsene.

Si precisa che il provvedimento cautelare è stato adottato nella fase delle indagini preliminari e che lo stesso è suscettibile di impugnazione; i destinatari sono persone sottoposte a indagine e, pertanto, da ritenersi presunte innocenti fino a sentenza definitiva