Truffa della ‘casa vacanza’, denunciato un 47enne di Giugliano

Sono state 10 persone denunciate in stato di libertà in seguito ad servizio straordinario di controllo del territorio eseguito dai carabinieri dai Carabinieri della Compagnia di Aversa. Il servizio, svolto con il dispiegamento di numerosi carabinieri ha interessato i comuni di Aversa, Trentola Ducenta e Parete. Sul campo sono stati impiegate anche unità cinofile con i cani “Athos” (antiesplosivo) e Attila (antidroga) per il controllo presso le stazioni ferroviarie.

GUIDA SENZA PATENTE E FURTI DI CORRENTE

Ad essere stati denunciati per guida di veicoli senza aver conseguito la patente, con recidiva nel biennio, sono stati una 47enne di Parete e un 40enne di Napoli mentre un 17enne di Casaluce (CE) è stato sorpreso alla guida di un ciclomotore oggetto di furto. Un 64enne, una 47enne, una 29enne e un 32enne, tutti di Trentola Ducenta (CE) sono stati denunciati perchè allacciati abusivamente alla rete elettrica. Non è poi mancata una denuncia nei confronti di un 31enne di Cardito per la c.d. truffa dello specchietto.

LA TRUFFA DELLE CASE VACANZE

Un 47enne di Giugliano, attualmente sottoposto in prova ai servizi sociali è stato identificato e denunciato perché autore di truffa per “casa vacanze”. L’uomo , secondo quanto accertato dai carabinieri a seguito di una denuncia, attraverso un noto sito web di annunci di vendita di beni usati e nuovi, presente in Italia e che offre anche una vasta gamma di prodotti di tutte le categorie, avrebbe fittato al prezzo di 400 euro una casa vacanza nella località Marina di Camerota, in realtà inesistente, ad una 35enne sua compaesana. Infine sono state elevate 65 contravvenzioni al codice della strada per mancata copertura assicurativa, guida senza patente, senza casco e senza cintura; controllate 554 persone e 314 veicoli.