Truffa ed evasione dai domiciliari, giovane del rione Sanità scarcerato

Torna in libertà C.R., detenuto fino a pochi giorni fa presso il carcere di Poggioreale in seguito all’aggravamento della misura cautelare disposto dal Gip Moneti del Tribunale di Firenze. A deciderlo è stato il Tribunale del Riesame di Firenze, che ha accolto l’appello presentato dal difensore, l’avvocato Ciro Pilato.
L’uomo già sottoposto a misura cautelare per reati di truffa aggravata, era finito in carcere dopo la contestazione di un episodio di evasione dagli arresti domiciliari e di minacce aggravate rivolte ai propri familiari. Secondo l’impostazione accusatoria iniziale, C.R. si sarebbe allontanato dall’abitazione oltre gli orari consentiti dalla misura restrittiva imposta già per reati contro il patrimonio, rendendosi poi protagonista di comportamenti ritenuti intimidatori.
Circostanze che avevano spinto il Gip a disporre l’aggravamento della misura con il trasferimento immediato presso la casa circondariale di Poggioreale. Determinante, però, sarebbe stata l’attività difensiva svolta in sede di Riesame. L’avvocato Pilato ha infatti contestato la ricostruzione accusatoria, evidenziando elementi ritenuti idonei a ridimensionare il quadro cautelare e la reale portata dei fatti contestati al proprio assistito. Il collegio del Tribunale del Riesame, all’esito della discussione, ha quindi disposto la scarcerazione di C.R., ritenendo non più sussistenti le esigenze cautelari nella forma più grave applicata in precedenza.
La decisione rappresenta un passaggio importante nella vicenda giudiziaria, che resta comunque ancora aperta nel merito. Intanto, per C.R., arriva il ritorno fuori dal carcere dopo mesi trascorsi nella struttura detentiva napoletana.