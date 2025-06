Truffe delle Rc auto, scoperto il sistema di 2 specialiste di Napoli

PUBBLICITÀ

Truffe delle assicurazioni, scoperto il sistema di 2 specialiste di Napoli. La Polizia di Stato di Catania ha scoperto e bloccato un collaudato piano criminale ideato da due donne, di 34 e 46 anni, residenti a Napoli, specialiste in truffe assicurative ai danni soprattutto di anziani. Tutto è iniziato con la denuncia di un pensionato catanese di 76 anni, che aveva inserito i suoi dati personali e il numero di telefono su un sito specializzato nella ricerca delle offerte più convenienti per l’assicurazione RC auto in scadenza.

Qualche giorno dopo, il 76enne ha ricevuto la chiamata di una sedicente consulente di una nota compagnia assicurativa, che gli proponeva una polizza a 460 euro, una tariffa decisamente inferiore al mercato.

Convinto dall’offerta, l’uomo ha seguito le istruzioni per il bonifico su un conto dedicato, ricevendo la promessa di invio della polizza via email “entro poche ore”. Trascorsi due giorni senza alcun documento, è tornato a contattare il numero dell’operatrice, che ha giustificato il ritardo sostenendo un errore nel primo bonifico e invitandolo a ripetere il pagamento in due tranche da 260 e 200 euro. Anche in questo caso il malcapitato ha eseguito le operazioni richieste.

Incassavano 10mila euro al mese

A quel punto il pensionato si è reso conto del raggiro e ha sporto denuncia al Commissariato “Borgo-Ognina”, fornendo agli agenti tutti gli elementi utili: il numero di telefono utilizzato dalle truffatrici e l’IBAN su cui erano confluite le somme. Le indagini hanno così ricostruito un giro d’affari illecito stimato in circa 10mila euro mensili, gestito dalle due donne attraverso siti web non ufficiali, chiamate via chat e false email (phishing).

Scattano le denunce

Le due napoletane sono state denunciate per truffa, con una possibile pena fino a cinque anni di reclusione, ferme restando le garanzie della presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva.

La Polizia di Stato raccomanda di diffidare sempre da offerte assicurative recapitate tramite soli numeri di messaggistica, senza indicazione chiara di nome, partita IVA e sede legale della compagnia. In caso di dubbi, è consigliabile verificare preventivamente l’elenco delle imprese autorizzate sul sito dell’IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni).

