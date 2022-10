Tutto pronto per ‘Mugnano sul ghiaccio’, il 21 ottobre l’inaugurazione della pista di pattinaggio

È ad ottobre, in occasione e in chiusura dei festeggiamenti del Sacro Cuore di Gesù a Mugnano, che inauguriamo la pista di pattinaggio di ghiaccio sintetico Xtraice al Centro Commerciale Mugnano. La Pro Loco è fiera e orgogliosa di riuscire a realizzare questa seconda edizione di “Mugnano sul ghiaccio”. “Dopo il successo della prima edizione, quest’anno abbiamo subito pensato di installare una pista più grande per offrire un passatempo per tutti: grandi e piccini. Attualmente è la pista di pattinaggio più grande del Centro-Sud d’Italia e già presente nel parco giochi di Disneyland Paris”, afferma Cristina vicepresidente della Pro Loco Mugnano.

L’inaugurazione si terrà venerdì 21 ottobre a partire dalle ore 17.30 ci sarà animazione, dj, spettacolo musicale a cura dell’orchestra della Scuola Media Statale “Illuminato-Cirino” ed esibizione delle scuole di ballo del territorio. “Siamo felici di avere come Sponsor Ufficiale RADIO CRC Italia. In qualità di vicepresidente della Pro Loco Mugnano, mi corre l’obbligo di ringraziare il presidente Ciro Clemente che fortemente ha voluto questa iniziativa impegnandosi a 360°.

“I miei ringraziamenti vanno al Centro Commerciale Mugnano, penso fortemente che un’iniziativa del genere possa contribuire ad attirare una maggiore clientela al Centro ovvero incentivare il turismo nel nostro paese che rappresenta una delle finalità delle Pro Loco. Ringrazio tutta l’amministrazione comunale per la collaborazione e il Sindaco dott. Luigi Sarnataro per essere stato il primo a credere il questo progetto. Ringrazio tutti gli sponsor dell’evento Intruglio, Games Village, Rhyfel, La braceria, Medical Center Mauriello, Space Lab, Conad Superstore, Edil RO.LI., Pizzeria Good Life, Emozioni, Cooperativa La Rinascita, Seventeen Dance, Istituto Parificato Paritario Sorriso, Mediterranea Pesca, Metal Mi.Sa. e Farmacia del Corso”, conclude la vicepresidente della Pro Loco Mugnano.