Uccide il figlio poi fa finta di essere stato rapito, arrestato 32enne

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
Uccide il figlio poi fa finta di essere stato rapito, arrestato 32enne
Uccide il figlio poi fa finta di essere stato rapito, arrestato 32enne
Jake Haro, un uomo di 32 anni della California, è stato giudicato colpevole per aver ucciso il figlio di sette mesi e quindi condannato a 25 anni di prigione.

Cos’è successo?
L’uomo, insieme alla moglie Rebecca, aveva raccontato agli agenti di un’aggressione culminata nel rapimento del bambino – tuttavia, questa versione dei fatti non ha mai convinto fino in fondo gli investigatori.

Il 32enne e la moglie hanno rilasciato diverse interviste prima di essere arrestati con l’accusa di aver ucciso il bambino.

La donna è stata dichiarata non colpevole, mentre l’uomo è stato condannato sia per l’omicidio del figlio sia per aver volontariamente dichiarato il falso alla polizia. I resti del piccolo, tuttavia, non sono ancora stati ritrovati.

Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

