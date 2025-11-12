Uccide il figlio poi fa finta di essere stato rapito, arrestato 32enne

PUBBLICITÀ

Jake Haro, un uomo di 32 anni della California, è stato giudicato colpevole per aver ucciso il figlio di sette mesi e quindi condannato a 25 anni di prigione.

Cos’è successo?

L’uomo, insieme alla moglie Rebecca, aveva raccontato agli agenti di un’aggressione culminata nel rapimento del bambino – tuttavia, questa versione dei fatti non ha mai convinto fino in fondo gli investigatori.

Il 32enne e la moglie hanno rilasciato diverse interviste prima di essere arrestati con l’accusa di aver ucciso il bambino.

La donna è stata dichiarata non colpevole, mentre l’uomo è stato condannato sia per l’omicidio del figlio sia per aver volontariamente dichiarato il falso alla polizia. I resti del piccolo, tuttavia, non sono ancora stati ritrovati.