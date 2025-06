Uccide la moglie Mary e si toglie la vita, dramma familiare a Castelvetrano

PUBBLICITÀ

Francesco Campagna e la moglie Mary Bonanno sono stati trovati morti in un’abitazione a Castelvetrano. L’uomo si sarebbe impiccato dopo aver ucciso la donna che è stata trovata morta nelle scale dell’abitazione. I coniugi sono trovati morti nella loro casa di via IV Aprile. L’uomo era un infermiere dell’ospedale Villa Sofia di Palermo, mentre la donna era una insegnante nel capoluogo: la coppia aveva tre figlie.

La donna è stata trovata morta nella palazzina di due piani dove abitava col marito. I carabinieri hanno trovato la saracinesca del garage aperta e sono entrati dopo aver ricevuto l’allarme forse da alcuni parenti della coppia. Campagna e la moglie avevano discusso nei giorni precedenti alla tragedia e lui era andato via di casa.

“Un tesoro di persona, una collega stimatissima, è impossibile crederci”, ha detto di Mary una sua collega insegnante arrivata davanti alla palazzina dell’omicidio-suicidio a Castelvetrano. “Lo scorso anno abbiamo lavorato insieme – ha dichiarato- era una collega d’oro. Quest’anno, invece, lavoravamo in istituti diversi. Il prossimo 26 giugno avremmo dovuto mangiare tutti insieme in una cena di fine anno scolastico e ora piangiamo la morte di Mary“, ha aggiunto la docente come riporta Leggo.

