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Un enorme masso si è staccato improvvisamente da una parete rocciosa adiacente alla strada regionale 521, nel tratto che collega Morro Reatino a Leonessa, in provincia di Rieti, e si è abbattuto su un’auto che viaggiava all’interno di un corteo funebre, uccidendo sul colpo una donna di 66 anni. Il bilancio provvisorio è di una vittima e sette feriti.

L’incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 12 settembre, intorno alle 13.30. Secondo la prima ricostruzione fornita dai vigili del fuoco e dal personale del 118, il macigno ha centrato in pieno il tettuccio del veicolo, sfondando l’abitacolo e non lasciando scampo alla conducente, che si trovava all’interno. La violenza dell’impatto e il successivo scivolamento dei detriti lungo la carreggiata hanno coinvolto anche altre vetture del corteo, causando il ferimento di almeno sette persone.

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Uccisa da un masso mentre era in auto, stava andando al funerale della madre

La donna deceduta è Maria Antonietta D’Andrea, 66enne residente ad Acilia e titolare di un negozio di abbigliamento a Ostia. Come ricostruito, la vittima stava viaggiando con la famiglia al seguito del carro funebre della madre, diretto al cimitero di Coronella, una delle ultime frazioni di Cascia prima del confine con la provincia di Rieti. La salma della madre sarebbe stata tumulata nel piccolo cimitero della frazione, dove la famiglia era attesa da un dipendente del Comune di Cascia e dal personale della ditta incaricata delle tumulazioni.

Stando a quanto confermato dal vicesindaco Mario De Carolis, la defunta sarebbe stata originaria di un altro piccolo paese di Cascia prima del confine, Buda. Inizialmente la famiglia aveva contattato il dipendente comunale per avvertire che avrebbe tardato circa mezz’ora, ma il tempo continuava a trascorrere e del carro funebre non c’era traccia. Poi è arrivata la seconda, tragica telefonata, con cui alcuni familiari informavano della sciagura accaduta sulla regionale.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e i carabinieri delle stazioni di Labro e Contigliano, oltre ai vigili del fuoco. Quattro delle persone coinvolte sono state trasportate d’urgenza al pronto soccorso con le ambulanze di servizio per accertamenti e cure immediate. Gli altri feriti, secondo quanto emerso, non sarebbero in gravi condizioni.

L’area dell’incidente è stata messa in sicurezza dalle forze dell’ordine, con la conseguente chiusura della strada regionale 521 per consentire le operazioni di soccorso e i rilievi. Sono ora in corso gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica del distacco e verificare la stabilità del versante montuoso.