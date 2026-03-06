PUBBLICITÀ
Uccise il figlio per difendere la moglie, condannato a 11 anni

Redazione Internapoli
La corte d’Assise di Novara ha condannato a 11 anni di reclusione Edoardo Borghini per l’omicidio del figlio Nicolò, ucciso il 19 gennaio 2025 con due colpi di fucile al culmine di una lite famigliare nella abitazione di Ornavasso (Verbano-Cusio-Ossola). Per il 64enne la procura di Verbania aveva chiesto una condanna a 22 anni. Così i giudici hanno riconosciuto le attenuanti generiche prevalenti e quella della provocazione. Le motivazioni saranno depositate in quindici giorni.

