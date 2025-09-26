Uccise in diretta streaming dai narcos, ritrovati i corpi delle giovani argentine

PUBBLICITÀ

Le torture di Brenda del Castillo, Morena Verdi e Lara Gutiérrez sono stati trasmessi in streaming sui social media dal capo di una banda di narcos per terrorizzare i suoi subordinati e costringerli alla sottomissione. Il caso è stato confermato dal ministro della sicurezza della provincia di Buenos Aires, Javier Alonso.

I corpi delle ventenni Castillo e Verdi, e della 15enne Gutiérrez sono stati trovati smembrati nel cortile di una casa a Florencio Varela, nella periferia sud di Buenos Aires. Sono stati identificati martedì.

Alonso ha dichiarato al canale televisivo TN che le donne erano solite recarsi nel quartiere Flores di Buenos Aires, dove le autorità ritengono che abbiano conosciuto i membri di una banda di narcos .

Venerdì, una persona di cui si fidavano li aveva invitati a partecipare a un evento, ha raccontato Alonso. Purtoppo quando sono arrivati ​​alla casa di Florencio Varela, sono stati uccisi.

“Tutta quella sessione di omicidi e torture è stata trasmessa in diretta sui social media, e a quanto pare 45 persone su un account Instagram l’hanno vista”, ha detto Alonso. La polizia è venuta a conoscenza della diretta dopo che gli arrestati hanno raccontato loro l’accaduto. Secondo quanto riferito da Alonso, il capo della banda avrebbe detto alle persone che osservavano: “Questo è ciò che succede a chiunque mi rubi la droga”.

“È comune nelle gang di narcotrafficanti che se qualcuno ruba la loro droga, non può sembrare inutile, quindi si scatena una furia disciplinare in modo che nessun altro ci pensi nemmeno”, ha detto e riportato da Buenos Aires Herald.