Cronaca

Uccise la moglie nel finto incidente, il marito già sotto processo a Napoli

Di Nicola Avolio
E’ sotto processo a Napoli Ciro Caliendo, il 48enne pugliese arrestato con l’accusa di avere premeditato e ucciso volontariamente la moglie, la 47enne Lucia Salcone, morta il 27 settembre 2024 in quello che, secondo gli inquirenti, sarebbe stato un incidente stradale simulato.

Caliendo, infatti, è coinvolto nel tentativo di omicidio di un ufficiale della Guardia di Finanza avvenuto il 21 marzo 2023 a Bacoli, in provincia di Napoli, al quale il militare scampò miracolosamente.

A volere la morte del finanziere, secondo quanto emerso dal processo di primo grado già concluso, sarebbe stata la moglie, Viviana Pagliarone, condannata a dieci anni di reclusione per tentato omicidio, insieme con colui che piazzò la bomba nella vettura del finanziere, il 51enne Franco Di Pierno, anche lui condannato a 10 anni di carcere.

Ciro Caliendo, che nel capoluogo partenopeo sta affrontando la fase dibattimentale del processo, è accusato dal pm di Napoli Maurizio De Marco di aver fabbricato l’ordigno utilizzato nell’attentato: il reato di cui risponde, infatti, è detenzione e porto di ordigno esplosivo.

La Procura di Napoli ha inviato gli atti di questo procedimento giudiziario agli inquirenti pugliesi.

