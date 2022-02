Ucraina, Biden: “Guerra premeditata e ingiustificata. Puniremo la Russia con forti sanzioni”

Joe Biden parteciperà oggi ad un summit virtuale straordinario con i leader dei Paesi Nato per fare il punto della situazione sull’attacco della Russia all’Ucraina. Lo riferisce la Casa Bianca, annunciando il videocollegamento per le 9.00 ora locale (le 15 in Italia). ‘C’è una completa rottura nelle relazioni” fra Washington e Mosca, ha detto ieri il presidente Usa annunciando nuove sanzioni e il bando dell’export tecnologico per punire la Russia. Anche il G7 condanna duramente Mosca e punta il dito contro Putin.

Ucraina, Biden: “Guerra premeditata e ingiustificata”

“Ha respinto ogni offerta di dialogo. Putin è l’aggressore, Putin ha scelto questa guerra. Ha una visione sinistra per il futuro del nostro mondo”, ha esordito Biden. “Faremo il possibile per limitare i danni per gli americani, ma questa aggressione merita una risposta. C’è una completa rottura nelle relazioni fra Stati Uniti e Russia”.

Nella blacklist del governo Usa sono state incluse altre quattro banche statali russe, tra cui la Vtb – la seconda più grande del Paese – nonché 13 società che si vedranno limitare le operazioni finanziarie sul mercato statunitense: tra queste il colosso statale del gas Gazprom e la Sberbank, una delle più grandi istituzioni finanziarie russe, che detiene quasi un terzo delle attività del settore bancario. Colpito anche Igor Sechin, uno degli oligarchi più vicini a Putin: le sanzioni dirette contro il capo del Cremlino restano un’opzione sul tavolo. Per far fronte alla probabile carenza di gas, Washington è pronta a rilasciare ulteriori riserve petrolifere. Sul piano militare, “prenderemo iniziative per proteggere gli alleati della Nato. Le nostre forze in Europa difenderanno ogni centimetro del territorio dell’alleanza”, ha chiarito il capo della Casa Bianca.

In serata Putin ha avuto una conversazione telefonica con il presidente francese Emmanuel Macron: il Cremlino, citato dalla Tass, definisce il colloquio “serio e franco” e riferisce di aver fornito “chiarimenti dettagliati sulle ragioni e le circostanze della sua decisione di condurre un’operazione militare speciale” in Ucraina. Mentre dall’Eliseo spiegano: “Dopo aver parlato con il presidente ucraino, ed in raccordo con lui, il presidente ha telefonato a Vladimir Putin per chiedere che fermi immediatamente le operazioni militari russe e gli ha ricordato che la Russia si espone a massicce sanzioni”.