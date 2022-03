Ucraina, David Beckham presta il profilo Instagram alla dottoressa che salva i bambini

In un momento tragico come quello che stiamo vivendo, sembrano non finire mai i gesti di solidarietà nei confronti di chi ne ha bisogno. E’ il caso di David Beckham, che nella giornata di ieri ha ceduto il suo profilo Instagram ad una dottoressa ucraina.

David Beckham presta il profilo Instagram

Il celebre calciatore inglese, infatti, vanta un profilo seguitissimo. Sono quasi 72 milioni gli utenti fedeli a Beckham sul social e l’atleta ha pensato di farne buon uso. Per un’intera giornata l’uomo ha “ospitato” virtualmente la dottoressa ucraina Iryna Kondratova. Lo scopo era quello di mostrare al mondo – o almeno al vasto pubblico dell’ex calciatore – senza filtri, nè censure, il lavoro dell’ospedale in cui lavora la Kondratova.

La direttrice del centro perinatale di Kharkiv nelle storie di Beckham

Iryna, non a caso, lavora nel centro perinatale di Kharkiv, di cui è direttrice. E ogni giorno si impegna per aiutare le madri ucraine a partorire, tenendo loro e i bambini al sicuro. In questo compito è, per fortuna, affiancata da UNICEF, che contribuisce alla causa. E, proprio con UNICEF, David Beckham si è trovato più volte a collaborare per la tutela delle vite dei bambini. Anche in questo caso. Insieme alla moglie, ha infatti già donato un milione di dollari ai bambini ucraini.

Il messaggio dell’atleta inglese su Instagram

L’ex calciatore, ieri mattina, ha comunicato la sua intenzione di prestare il profilo Instagram attraverso un video, caricato sullo stesso social. Le immagini erano accompagnate dal seguente: “Oggi consegno i miei canali social a Iryna, la responsabile del Centro regionale perinatale di Kharkiv, in Ucraina, dove sta aiutando le madri a partorire. Vai alle mie storie per saperne di più sull’incredibile lavoro che Iryna e gli operatori sanitari come lei stanno facendo per salvare vite umane in Ucraina. Per favore, dai quello che puoi per supportare @UNICEF e persone come Iryna usando il link per la donazione nella mia biografia“.