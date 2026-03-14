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Una busta con più di 2 kg di hashish in spiaggia a Bacoli, la scoperta dei carabinieri

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Una busta con più di 2 kg di hashish in spiaggia a Bacoli, la scoperta dei carabinieri
Una busta con più di 2 kg di hashish in spiaggia a Bacoli, la scoperta dei carabinieri
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Una busta con 2 chili e 380 grammi di hashish. È il ritrovamento fatto dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli sul litorale di Bacoli, precisamente sulla spiaggia libera di via Miliscola. La droga era in una busta e già suddivisa in 20 panetti.

Immediate le indagini dei militari dell’Arma che cercheranno di arrivare alla provenienza della sostanza e dunque ai responsabili.

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Durante i controlli effettuati per lo più nelle zone della movida tra Bacoli e Monte di Procida, sono state identificate 77 persone e controllati 50 veicoli: 5 le sanzioni per violazione al codice della strada per un totale di 1500 euro.

Due le persone denunciate: dovranno rispondere di contraffazione perché trovate in possesso di banconote false. Una è stata denunciata anche perché irregolare sul territorio.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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