Una busta con più di 2 kg di hashish in spiaggia a Bacoli, la scoperta dei carabinieri

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Una busta con 2 chili e 380 grammi di hashish. È il ritrovamento fatto dai carabinieri della compagnia di Pozzuoli sul litorale di Bacoli, precisamente sulla spiaggia libera di via Miliscola. La droga era in una busta e già suddivisa in 20 panetti.

Immediate le indagini dei militari dell’Arma che cercheranno di arrivare alla provenienza della sostanza e dunque ai responsabili.

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Durante i controlli effettuati per lo più nelle zone della movida tra Bacoli e Monte di Procida, sono state identificate 77 persone e controllati 50 veicoli: 5 le sanzioni per violazione al codice della strada per un totale di 1500 euro.

Due le persone denunciate: dovranno rispondere di contraffazione perché trovate in possesso di banconote false. Una è stata denunciata anche perché irregolare sul territorio.