“Una guerra per il gasolio”, il pentito svela i segreti dei camorristi

“Mi chiamo Cerbo William Alfonso. Sono nato a Catania il 19 agosto 1982. Intendo rispondere e ribadisco l’intenzione di collaborare pienamente con la giustizia“. Inizia così il racconto del nuovo pentito che ha svelato i segreti criminali ai pm di Milano: i suoi verbali sono stati riportati in anteprima da La Repubblica.

Emerge anche un dietro le quinte sulle tensioni criminali: “Per questo gasolio, a Roma avevano avuto dissidi con i camorristi dei Mazzarella”. Inoltre secondo Cerbo ci sarebbero state discussioni tra “Vincenzo Senese con i D’Amico Mazzarella e Pezzella Sasà“.

Gli interrogatori del pentito Scarface

Lo corso novembre è stata accolta la richiesta della Dda di Milano, coi pm Alessandra Cerreti e Rosario Ferracane, di acquisizione dei 6 interrogatori, più altri atti a riscontro, di William Alfonso Cerbo, detto Scarface, il nuovo pentito nel maxi procedimento Hydra, scaturito dalle indagini dei carabinieri del Nucleo investigativo, su una presunta “alleanza” tra affiliati di Cosa Nostra, ‘ndrangheta e camorra in Lombardia per fare “affari”, il cosiddetto “sistema mafioso lombardo”.

Affari milioni tra droga, usura, estorsioni

Oltre ad affari di tutti i tipi per decine di milioni di euro – dai traffici di droga all’usura al recupero crediti alle estorsioni, fino ad investimenti con infiltrazioni illecite in aziende, cliniche e nel settore delle costruzioni – nei verbali di Cerbo, con tante parti omissate, ci sono anche contrasti tra clan, omicidi e di presunte talpe nelle forze dell’ordine. Nella maxi udienza sono imputate 146 persone: 77 in abbreviato, 59 in udienza preliminare, mentre gli altri puntano a patteggiare.