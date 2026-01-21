PUBBLICITÀ
HomeSportUna norma per sbloccare il mercato del Napoli, la decisione nelle prossime...
Sport

Una norma per sbloccare il mercato del Napoli, la decisione nelle prossime ore

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

Il calciomercato del Napoli potrebbe presto cambiare scenario. Nelle prossime ore è attesa una decisione che potrebbe modificare le norme sul Costo Allargato del Lavoro, il parametro che finora ha limitato le operazioni in entrata del club azzurro.

Il Napoli, pur disponendo di risorse economiche, è attualmente vincolato da regole che impongono equilibrio tra spese e ricavi sul fronte del costo del lavoro. Un eventuale intervento normativo permetterebbe invece al club di tornare ad acquistare senza l’obbligo immediato di cessioni, aprendo concretamente il mercato di gennaio.

PUBBLICITÀ

La possibile revisione delle regole ha già creato forti tensioni in Lega Serie A, con alcuni dirigenti contrari all’idea di cambiare i parametri a stagione in corso. Il tema divide: da un lato chi chiede flessibilità per favorire competitività e investimenti, dall’altro chi teme un precedente pericoloso sul piano regolamentare.

Se lo sblocco verrà confermato, il Napoli potrà finalmente assecondare le richieste tecniche di Antonio Conte, intervenendo per rinforzare la rosa e colmare le lacune emerse in questa prima parte di stagione. Le prossime ore saranno decisive.

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati