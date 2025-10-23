“Una tutela per i fedeli”, sequestrati locali adibiti a moschea nel Napoletano

PUBBLICITÀ

“Una tutela per i fedeli“, queste le parole del sindaco di Palma Campania Nello Donnarumma in seguito al sequestro di alcuni appartamenti nel comune napoletano. Il motivo è l‘utilizzo abusivo di locali per funzioni religiose: erano moschee. I locali accoglievano tra le 350 e 400 persone ogni settimana, anche per la celebrazione della Preghiera del Venerdì.

Il fatto

I sequestri riguardano il piano interrato e il piano terra di un edificio di circa 150 metri quadrati per ciascun livello, desinati ad attività commerciale. Segue poi un’area esterna di 1.500 metri quadrati utilizzata come parcheggio e come area di preghiera. Infine, un’area agricola annessa trasformata in area di parcheggio di circa 3.000 metri quadrati.

Il motivo del sequestro

Attraverso un comunicato si evince come il sequestro sia stato necessario per: l’illecito cambio di destinazione d’uso ma soprattutto per la completa assenza dei necessari requisiti di sicurezza. Questo rappresenta una condizione di grave rischio per l’incolumità pubblica, in particolare caso per emergenze o evacuazioni.

Le parole del Sindaco Donnarumma

Sulla vicenda è intervenuto anche il primo cittadino di Palma Campania. “L’intervento – ha spiegato il sindaco Nello Donnarumma – è un atto a tutela della sicurezza di tutti: dei cittadini, del territorio e soprattutto dei fedeli che frequentavano quel luogo. Prosegue: “non possiamo permettere che centinaia di persone si radunino in spazi non idonei e privi di uscite di sicurezza. È nostro dovere prevenire tragedie potenziali e garantire che ogni attività, anche quelle di culto, si svolga nel rispetto delle normative vigenti. La libertà religiosa è un diritto costituzionale che va difeso proprio assicurando luoghi adeguati, sicuri e regolari”. Conclude, poi, lanciando un appello: “chiunque desideri operare correttamente sul nostro territorio troverà in questa Amministrazione un interlocutore aperto e collaborativo.”

L’impegno per garantire la legalità

“E’ sempre difficile far rispettare la legge quando si rischia di comprimere un diritto costituzionalmente garantito, come la libertà di culto“, interviene il comandante della Polizia Municipale Fulvio Testaverde, “tuttavia il rappresentante dell’Associazione che ha sede nello stabile ha perfettamente compreso le violazioni commesse e le ragioni dell’intervento della Polizia Municipale, dimostrando grande senso civico e rispetto per le istituzioni. Il Comune di Palma Campania conferma il proprio impegno nel garantire legalità, sicurezza e inclusione, promuovendo una convivenza fondata sul rispetto reciproco e sulla piena osservanza delle regole“.