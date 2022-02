Un’altra notte tossica nell’area nord di Napoli, roghi nei campi rom di Scampia e Giugliano

Ennesimo incendio al campo rom di Scampia in viale della Resistenza. Attorno alle 4.30 di questa mattina, una pattuglia dell’Esercito impegnato nell’Operazione Strade Sicure presente a presidio dell’area ha allertato i vigili del fuoco avendo notato le fiamme. Sul posto sono giunte 3 diverse squadre di pompieri da Scampia, Napoli centro e Afragola che hanno spento l’enorme rogo. Ad andare in fumo, come in precedenti altre occasioni, parte dell’enorme coltre di rifiuti che ancora una volta attorniano l’accampamento. Non si registra alcun ferito tra gli abitanti del campo rom, avvertiti dai militari presenti. Ignota la causa dell’incendio.

In precedenza, attorno alle 2 di questa notte, un analogo incendio si è sviluppato al campo rom di Ponte Riccio a Giugliano, anch’esso sepolto dai rifiuti. Ad allertare i vigili del fuoco, sempre l’Esercito impegnato nell’operazione Strade Sicure. L’incendio anche in questo caso è stato domato dopo alcuni minuti da due pattuglie dei vigili del fuoco provenienti da Monteruscello. Non è ancora chiaro cosa abbia innescato il rogo.

Almeno in questo momento, si tende ad escludere ogni ipotetico collegamento tra i due incendi di Scampia e Giugliano.