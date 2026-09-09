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Uomo barricato in casa a Napoli, dopo diverse ore si è consegnato alla polizia

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Uomo armato si barrica in casa a Napoli, non vuole andare in carcere
Uomo armato si barrica in casa a Napoli, non vuole andare in carcere
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Si è consegnato alla polizia l’uomo che da questa mattina si era barricato in casa. Gli agenti erano andati nella sua abitazione, in via Nicotera, nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli, per notificargli un ordine di carcerazione per lesioni e maltrattamenti ma lui si era chiuso dentro dicendo che non si sarebbe arreso.È iniziata una lunga mediazione con i negoziatori della Polizia che alla fine hanno convinto l’uomo a desistere.

L’uomo si era barricato in casa in via Nicotera, nella zona dei Quartieri Spagnoli a Napoli. La zona è stata presidiata tutta la mattinata dalle forze dell’ordine e le strade circostanti sono state chiuse al traffico che nella zona risulta completamente paralizzato. L’uomo, secondo quanto si apprende, era da solo nella sua abitazione.

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All’uomo avrebbero dovuto notificargli un ordine di carcerazione da parte degli agenti della Polizia di Stato. L’ordine di carcerazione è per lesioni e maltrattamenti.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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