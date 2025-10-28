Urlava e girava armato di machete, bloccato nel Casertano

PUBBLICITÀ

La Polizia di stato di Caserta, nell’ambito dei servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione dei reati, ha denunciato un marocchino ritenuto responsabile del reato di porto abusivo di armi in luogo pubblico. In particolare, poliziotti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Maddaloni sono intervenuti a Cervino, a seguito di una segnalazione di un uomo che, in evidente stato di alterazione, ha creato disturbo alla quiete pubblica.

Alla vista degli operatori di Polizia, l’uomo ha tentato la fuga ma è stato fermato e sottoposto a più approfondito controllo, all’esito del quale è stato trovato in possesso di un’ascia con manico in legno e un machete in metallo, entrambi sequestrati. L’uomo, privo di documenti di riconoscimento, è stato accompagnato presso gli uffici di Polizia per l’identificazione e denunciato all’autorità giudiziaria.

Per la pericolosità della condotta, il Questore di Caserta ha emesso nei suoi confronti il provvedimento del “daspo urbano”, ossia del divieto di accesso ad una o più delle aree individuate nel centro urbano