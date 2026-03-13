Va due volte in arresto cardiaco dopo il dolore al petto, salvato in extremis a Grumo Nevano

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Attimi di grande tensione nella notte a Grumo Nevano, in provincia di Napoli, dove un uomo di 68 anni è stato colto da un arresto cardiaco all’interno della propria abitazione dopo aver accusato un forte dolore al petto durato circa un’ora. A rendere noto quanto accaduto, Nessuno tocchi Ippocrate.

L’allarme è scattato all’1:33, quando la Centrale Operativa del 118 ha attivato un intervento in codice rosso. In pochi minuti è partita l’ambulanza della postazione territoriale dell’ASL Napoli 2 Nord, che ha raggiunto l’abitazione dell’uomo alle 1:39.

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Va due volte in arresto cardiaco dopo il dolore al petto, salvataggio in extremis a Grumo Nevano

All’arrivo dei sanitari il paziente era già in arresto cardiaco. L’equipaggio ha immediatamente avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare e ha provveduto alla gestione delle vie aeree con un dispositivo sovraglottico. Poco dopo è giunto sul posto anche un secondo equipaggio con medico a bordo, che ha fornito supporto nelle operazioni di soccorso.

Dopo diversi minuti di rianimazione è stato possibile ottenere una prima ripresa del circolo spontaneo. L’uomo, tuttavia, è rimasto incosciente e in condizioni instabili, motivo per cui è stato disposto il trasferimento urgente in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore.

Durante il trasporto in ambulanza il paziente è andato nuovamente in arresto cardiaco, costringendo i sanitari a riprendere immediatamente le manovre di rianimazione, proseguite fino all’arrivo al pronto soccorso. All’ingresso in ospedale il circolo è stato nuovamente ripristinato.

Il 68enne è stato quindi affidato alle cure dei medici del pronto soccorso ancora in stato di incoscienza ma con attività cardiaca presente. L’intervento tempestivo dei sanitari ha consentito di trasportare il paziente in ospedale vivo, dove proseguiranno gli accertamenti e le cure del caso.