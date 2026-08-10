Vacanza si trasforma in tragedia, 17enne di Napoli trovata morta a Baia Felice

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Tragedia questa mattina a Baia Felice, nel territorio di Cellole, dove una ragazza di appena 17 anni è stata trovata priva di vita all’interno dell’abitazione in cui stava trascorrendo un periodo di vacanza con la famiglia, nella zona di via Trimoletto.

A lanciare l’allarme sarebbero stati i familiari della giovane. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118, ma ogni tentativo di soccorso si è purtroppo rivelato inutile. I medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso della diciassettenne.

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Sul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Baia Domizia e gli agenti della Polizia Municipale di Cellole, impegnati negli accertamenti per ricostruire quanto accaduto.

Secondo le informazioni successivamente emerse, la morte sarebbe riconducibile a cause naturali. Gli accertamenti effettuati dalle forze dell’ordine avrebbero inoltre escluso, allo stato delle verifiche, responsabilità da parte di terzi.

La notizia ha profondamente colpito la comunità di Cellole e, in particolare, la zona di Baia Felice, dove la giovane si trovava in vacanza con i propri familiari.

La salma è stata restituita ai genitori, in attesa del rientro della famiglia a Napoli, città di provenienza.

Una tragedia improvvisa che ha spezzato la serenità di una famiglia proprio nei giorni delle vacanze estive.