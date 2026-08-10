Beccati a fare sesso in pieno giorno, il video mandato all’assessore

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Una coppia è stata sorpresa a fare sesso in pieno giorno a Forlì. A darne notizia è stato l’assessore comunale alla Sicurezza, Luca Bartolini. “Ricevuta la segnalazione, ho immediatamente allertato la Polizia Locale, che è intervenuta in pochi minuti, ha identificato le due persone, le ha accompagnate al Comando per gli accertamenti e i conseguenti provvedimenti previsti dalla legge. Mi è stato inviato un video che riprende due persone compiere atti sessuali in uno spazio pubblico sotto abitazioni dove vivono famiglie e bambini.” Secondo Bartolini è “di un episodio gravissimo e inaccettabile. Forlì ha sempre accolto chi arriva nel nostro Paese per lavorare, integrarsi e rispettare le regole della convivenza civile. Ma non c’è spazio per chi pensa di poter vivere qui disprezzando le nostre leggi, il decoro pubblico e il rispetto dovuto alla comunità“.

L’appello dell’assessore

“Nel nostro Paese i diritti sono inscindibili dai doveri. Chi sceglie di vivere in Italia deve rispettarne le leggi, i valori, le famiglie, i bambini e gli spazi pubblici. Chi non è disposto a farlo dimostra di non avere compreso cosa significhi far parte di una comunità civile. Rivolgo infine un appello a tutti i cittadini: continuate a collaborare con noi. Se assistete a episodi di degrado, illegalità o comportamenti che offendono il vivere civile, segnalateli tempestivamente al Comando della Polizia Locale o alle Forze dell’ordine oppure, come avvenuto in questo caso, anche direttamente a me. La collaborazione dei cittadini è fondamentale. Ogni segnalazione viene presa in considerazione e, quando ne ricorrono i presupposti, attiviamo immediatamente la Polizia Locale per le verifiche e gli interventi del caso. È un metodo di lavoro che, con la nostra gestione, continueremo a seguire, perché la sicurezza si tutela anche e soprattutto con la collaborazione tra cittadini e istituzioni“, conclude l’assessore .

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