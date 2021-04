Pfizer ha identificato alcuni falsi del suo vaccino per il Covid in Messico e in Polonia. Lo riporta il Wall Street Journal, sottolineando che le fiale sono state sequestrate dalle autorità locali e sottoposte a dei test da parte di Pfizer, che ha confermato che i vaccini erano contraffatti.

Vaccino pezzotto, Pfizer falso scoperto in Messico e Polonia

In Messico circa 80 persone hanno ricevuto il falso vaccino, venduto per 1.000 dollari a dose. In Polonia le autorità hanno riferito che a nessuno risultano somministrati falsi vaccini. Inoltre le dosi non autentiche, “probabilmente dei sieri anti-rughe’, risultano rinvenute nell’appartamento di un uomo. (ANSA)

