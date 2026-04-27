Incidente a Varcaturo, Qualiano piange il 17enne Christian

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Dramma nella notte tra sabato e domenica a Varcaturo dove Christian Nocera è morto in seguito a un incidente stradale. Altri due ragazzi sono rimasti feriti, tra cui il conducente dell’auto su cui viaggiava la giovane vittima: lo schianto è avvenuto intorno alle 4 del mattino in via Ripuaria a Giugliano.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 ma per il minorenne non c’è stato nulla da fare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane Christian sarebbe stato sbalzato fuori dall’abitacolo durante l’impatto tra i veicoli.

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Le condizioni dei due feriti dopo l’incidente a Giugliano

I due feriti, ovvero il conducente 18enne dell’auto su cui si trovava il ragazzo e la 26enne alla guida dell’altro mezzo coinvolto, sono stati trasportati al pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria delle Grazie” di Pozzuoli per le cure del caso. Non sono in pericolo di vita.

I carabinieri della Compagnia di Giugliano hanno avviato le indagini volte a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente. La salma del 17enne di Qualiano è stata posta sotto sequestro su disposizione dell’autorità giudiziaria, che ha disposto l’autopsia per accertare le cause del decesso.

“Che dolore immenso. Riposa in pace christian voglio ricordarti come il bambino che eri alle elementari con mia figlia un bambino educato, simpatico , un dolore immenso dai tanta forza alla tua mamma Anna mi dispiace tanto condoglianze alla famiglia”, scrive Rosa.