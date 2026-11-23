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La pena di Salvatore Sannino, condannato per l’omicidio di Nicola Mirti, è stata rideterminata in 12 anni e 2 mesi di reclusione. In primo grado il giovane di Mugnano era stato condannato a 14 anni con rito abbreviato dal gup del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. La successiva riduzione è arrivata attraverso un incidente di esecuzione, con il riconoscimento dello sconto di un sesto previsto dalla riforma Cartabia.

Sannino è assistito dall’avvocato Roberto Iacono. La rideterminazione della pena arriva a oltre un anno di distanza da un delitto che sconvolse il litorale domizio e le comunità di Mugnano e Napoli nord.

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la lite in spiaggia e le due coltellate mortali

Era l’8 giugno 2025 quando Nicola Mirti, appena 18enne, venne ucciso all’interno dello stabilimento balneare Palma Rey, a Varcaturo. Erano circa le 13 e il lido era affollato di bagnanti. Il ragazzo si trovava in spiaggia con alcuni amici quando incontrò Salvatore Sannino, all’epoca 19enne, anche lui originario di Mugnano.

Tra i due, secondo quanto emerso dalle indagini, esistevano già contrasti e vecchie ruggini. Quel giorno la tensione sarebbe aumentata dopo un primo scambio di battute in spiaggia. La discussione sarebbe poi proseguita davanti al bar dello stabilimento, dove diversi ragazzi erano in fila per acquistare da bere e mangiare.

Fu in quel momento che la situazione degenerò. Sannino avrebbe estratto un coltello a molla, lungo oltre 20 centimetri, colpendo Mirti con due fendenti al torace. Le ferite raggiunsero organi vitali e non lasciarono scampo al 18enne.

I soccorsi furono immediati, ma ogni tentativo di salvargli la vita si rivelò inutile. Nicola venne trasportato all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli, dove morì poco dopo.

Le telecamere e l’arresto di sannino

A ricostruire l’aggressione furono soprattutto le testimonianze dei presenti e le immagini del sistema di videosorveglianza dello stabilimento balneare. I filmati avrebbero documentato le fasi dell’accoltellamento, consentendo agli investigatori di ricostruire la dinamica.

Salvatore Sannino venne fermato poche ore dopo il delitto e successivamente arrestato con l’accusa di omicidio volontario. Al momento del fermo indossava ancora il costume da bagno macchiato del sangue della vittima.

Nel corso delle indagini emersero anche precedenti contrasti tra i due giovani, con particolare riferimento a un episodio avvenuto nel settembre 2024, quando Sannino era rimasto vittima di un accoltellamento ed era finito in coma per circa due mesi. La difesa aveva chiesto accertamenti per verificare un eventuale coinvolgimento di Mirti in quell’aggressione. Gli investigatori approfondirono quindi anche l’ipotesi di una possibile vendetta.

La condanna a 14 anni e la successiva riduzione

Il procedimento giudiziario si è concluso in primo grado il 30 giugno 2026. Il gup Marzia Pellegrino del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, al termine del rito abbreviato, ha condannato Sannino a 14 anni di reclusione. Il pubblico ministero aveva chiesto una pena di 18 anni. Il giudice ha accolto alcune delle richieste della difesa, escludendo l’aggravante dei futili motivi.

Successivamente, attraverso un incidente di esecuzione, è stata riconosciuta la riduzione di un sesto prevista dalla riforma Cartabia, con la conseguente rideterminazione della pena in 12 anni e 2 mesi.

Una vicenda giudiziaria che riporta al centro il drammatico omicidio di un ragazzo di appena 18 anni, ucciso in pieno giorno davanti a decine di persone in uno stabilimento balneare affollato.