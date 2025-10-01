Velivolo dell’aeronautica precipita a Sabaudia, morti due militari

PUBBLICITÀ

È stato localizzato il velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina precipitato questa mattina all’interno del Parco Nazionale del Circeo nel comune di Sabaudia.

L’aereo è stato trovato dai soccorritori in fiamme e, al suo interno, sono stati rinvenuti i corpi senza vita di due militari: sono il Comandante Simone Mettini e un giovane allievo Lorenzo Nucheli. Il velivolo è precipitato durante una missione addestrativa, nell’area compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino una delle entrate del Parco, in una zona di foresta dove in quel momento non si trovava nessuno.

Sono il comandante del 70° Stormo di Latina, il colonnello Simone Mettini, e un giovane allievo pilota di origine ciociara le due vittime dell’incidente aereo avvenuto questa mattina sopra il Parco Nazionale del Circeo, nel Comune di Sabaudia. Il velivolo T-260B sul quale erano a bordo i due è precipitato nel corso di una missione addestrativa, caduto per cause ancora in fase di accertamento nell’area di bosco compresa tra la Migliara 49 e Cerasella, vicino a una delle entrate del Parco Nazionale. A rinvenire i corpi senza vita del colonnello Simone Mettini e del giovane allievo sono stati i soccorritori, sul posto con vigili del fuoco, carabinieri e il supporto della protezione civile.

“Nella mattinata di oggi un velivolo T-260B del 70° Stormo di Latina, in volo nell’ambito di una missione addestrativa, è precipitato al suolo, per cause al momento non note, in un’area del Parco Nazionale del Circeo. Sul posto sono intervenute immediatamente le squadre di soccorso” riferisce l’Aeronautica Militare in una nota relativa all’incidente avvenuto questa mattina nel comune di Sabaudia.

“Esprimo profondo cordoglio per l’incidente occorso a un velivolo dell’Aeronautica Militare nei pressi del Parco Nazionale del Circeo. La mia vicinanza e quella del Governo alle famiglie delle vittime, all’Aeronautica Militare e a tutta la Difesa”. Lo scrive su X la premier Giorgia Meloni.