Vendevano su Vinted le borse di lusso rubate, beccati 2 coniugi a Napoli

Redazione Internapoli
Borse e cinture rubate in una villetta a Pozzuoli sono stati rivendute dai coniugi napoletani su Vinted: lui rubava e lei spediva agli acquirenti. Come riporta Il Mattino questo sistema è stato scoperto dagli agenti flegrei, diretti dal vicequestore Raffaele Esposito. L’indagine è partita dalla denuncia della vittima che ha subito un furto da 10mila euro di diversi prodotti griffati Louis Vuitton, Gucci e John Richmond. 

La rete è stata scoperta dai poliziotti dell’ufficio controllo del territorio di Pozzuoli a seguito della seconda denuncia da parte della donna vittima del furto in casa che, insieme ad alcune amiche, aveva riconosciuto i propri oggetti sulla nota piattaforma.

Scoperti grazie a Facebook

Dopodiché gli agenti hanno identificato i coniugi grazie ad una serie di fotografie che marito e moglie avevano caricato sulla pagina Facebook. Così i due sono stati raggiunti nella loro abitazione a Soccavo e proprio durante una perquisizione domiciliare è stata trovata una parte della refurtiva.

C’erano prodotti già presenti su Vinted, in particolare borse e cinture griffate, la metà delle quali di proprietà della vittima di furto. Per il 35enne è scattata una denuncia per furto, mentre la moglie è stata denunciata per ricettazione. La merce rinvenuta nell’abitazione dei coniugi è stata invece sottoposta a sequestro.

